802 Kişi istihdama İş Kulübüyle katıldı
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802 Kişi istihdama İş Kulübüyle katıldı

802 Kişi istihdama İş Kulübüyle katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi, İŞKUR, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile işsizliğin azaltılarak istihdamın artırılması amacıyla açılan BELKA bünyesindeki Düzce İş Kulübü kurulduğu tarihten bu güne kadar 802 kişiyi iş gücüne kattı.

Düzce Belediyesi, İŞKUR, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile işsizliğin azaltılarak istihdamın artırılması amacıyla açılan BELKA bünyesindeki Düzce İş Kulübü kurulduğu tarihten bu güne kadar 802 kişiyi iş gücüne kattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün il genelinde istihdamın artması ve işsizliğin azalmasına yönelik öncülük ettiği Düzce İş Kulübü, pandemi sürecinin yaşanmasına rağmen kısa sürede önemli başarıya imza attı. İşkur ve DTSO ortaklığı ile 27 Aralık 2019 tarihinde açılan İş Kulübüne 2021 Ağustos ayına kadar 2 bin 38 kişi başvuruda bulunurken bunların 802'si kulüp aracılığıyla iş sahibi oldu

Düzce'de işsizliğin azaltılması, iş sahibi olmak isteyenlerin eğitim alabileceği, konusunda uzman danışmanlar ile birebir görüşebileceği önemli istihdam bürolarından biri olan BELKA Düzce İş Kulübüne, 27 Aralık 2019 tarihinden 2021 yılına kadar bin 264 başvuru yapılırken bin 190 kişi iş görüşmelerine yönlendirildi. Öte yandan kulüp sayesinde 68 kişi de iş başı eğitim programlarına dahil oldu. İş Kulübü bin 264 başvurunun 451'i iş sahibi yaparak önemli bir başarıya imza attı.

351 kişi 7 ayda iş sahibi oldu

Düzce İş Kulübü 2021 yılı 7 aylık verilerini de kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ağustos ayına kadar 774 kişi iş bulmak için başvuruda bulunurken 605 kişi uygun işlere yönlendirildi. 52 kişi iş başı eğitim programına dahil olduğu belirtilirken 351 kişi de işe yerleşti.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELKA bünyesinde faaliyet gösteren iş kulübü, konusunda uzman kadrolarıyla günlük istihdam verileri tarayarak sistemde başvurusu olan vatandaşlara uygun iş buluyor. Ardından başvuru sahipleri ile görüşen uzman kadro, işveren ile görüşme sağlayarak istihdamın kapısını aralıyor. Öte yandan iş arayanlara özgeçmiş hazırlama, iletişim, beden dili gibi eğitimler de veriliyor. - DÜZCE

802 Kişi istihdama İş Kulübüyle katıldı
802 Kişi istihdama İş Kulübüyle katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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