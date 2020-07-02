800C ve 800K seferleri 4 Temmuz'da başlıyor
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800C ve 800K seferleri 4 Temmuz'da başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştıracak.

800C ve 800K seferleri 4 Temmuz'da başlıyor
02.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:52

Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım başlıyor

4 Temmuz'da ilk seferini gerçekleştirecek 800C ve 800K numaralı otobüsler, yaz boyunca devam edecek. Ayrıntılı saat ve güzergah bilgileri www.e-komobil.com adresinden öğrenilebilecek.

800C İLE CEBECİ'YE AKTARMASIZ ULAŞIN

800C hattı ile vatandaşlar; Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergahında seyahat edebilecek. Körfez'den ilk seferini saat 07.15'de gerçekleştirecek 800C, son seferini 21.00'da gerçekleştirecek. Cebeci'den ilk seferini 09.30'da gerçekleştirecek 800C, son seferini 23.30'da gerçekleştirecek. Toplamda 34 sefer yapacak otobüsle vatandaşlar, Kefken ve Cebeci sahillerine bu otobüsler ile ulaşacak.

800K İLE KERPE'YE AKTARMASIZ ULAŞIN

Körfez'den hareket edecek otobüsler ile vatandaşlar; Derince, İzmit ve Kerpe güzergahında yolculuk yapacak. İlk seferini sabah 07.30'da gerçekleştirecek 800K, son seferini ise 21.30'da gerçekleştirecek. Kerpe'den ise ilk seferini 09.00'da son seferini ise 23.30'da gerçekleştirecek. Gidiş dönüş toplamda 34 sefer yapacak otobüs ile denizin keyfini doyasıya çıkarmak isteyen tatilciler bu araçları sıklıkla tercih edecek.

HAFTA İÇİ 800CK

Hafta içi 800CK hat koduyla çalışacak sahil otobüsleri toplamda 28 sefer gerçekleştirecek. Körfez'den hareket edecek 800CK; Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci'ye ulaşım sağlayacak. 800CK Körfez'den ilk seferini 07.00'da son seferini ise 21.00'da gerçekleştirecektir. Cebeci'den ilk seferini 06.00'da, son seferini 22.00'da gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler

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