800C, 800K ve 800CK pazar günü son seferini yapacak

800C, 800K ve 800CK hatları 5 Eylül 2021 pazar günü son seferini gerçekleştirecek.

800C, 800K ve 800CK hatları 5 Eylül 2021 pazar günü son seferini gerçekleştirecek. Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte 3 Temmuz'da başlayan seferler 5 Eylül'de sonlanacak.

AKTARMASIZ ULAŞTIRDI

800Cebeci(800C), 800Kerpe(800K) ve 800 Cebeci Kerpe (800CK) yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte deniz sezonunun açılmasıyla gerçekleştirdiği seferleriyle tatilcileri Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştırdı. Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştiren 800CK hattını vatandaşlar "sahil otobüsleri" olarak tanımladı. 800CK, Kerpe, Kefken, Cebeci, Kumcağız ve Bağırganlı sahillerine vatandaşların "aktarmasız" ulaşımını sağlayarak bu yılda görevini tamamladı.

KADINLAR PLAJINA ULAŞIM SAĞLADI

Hafta sonu 800K ve hafta içi 800CK hatları ile özellikle Miço Kadınlar Plajına gitmek isteyen kadınların tercih ettiği otobüs çok sevildi. Aktarmasız olması ile ön plana çıkan otobüsler, kadınlar plajına gitmek isteyen vatandaşların birinci tercihi haline geldi. Körfezden başlayan yolculukla Kandıra Kadınlar Plajına kadar aktarmasız seyahat edilebilen otobüs, kadınlar tarafından da sıklıkla kullanıldı. 800K ve 800CK bu yıl da kadınlar plajına gitmek isteyen vatandaşları aktarmasız olarak ulaştırdı.

Kaynak: Habermetre