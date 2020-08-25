800C, 800K ve 800CK ile 1 ayda 30 bin yolcu Büyükşehir Belediyesi Kandıra sahil hatları 800C, 800K ve 800CK ile bir ayda 30 bin yolcuyu aktarmasız olarak mavi bayraklı sahillere ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan 800C, 800K ve 800CK bir ayda 30 bin yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırdı. Gösterilen bu ilgi doğrultusunda bu hatlar ile 5 gidiş 5 de dönüş olmak üzere 10 sefer eklenip günde 38 sefer yaparak güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde yolcularının ulaşımı sağlanıyor.

800C İLE 6 BİN YOLCU

Mavi bayraklı sahillere Körfez'den başlayan yolculukla hareket eden ve Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergahında giden otobüs 800C, bir aylık süreçte mavi bayraklı sahillere toplamda 6 bin 124 yolcuyu taşıyarak aktarmasız ulaşım hizmeti sağladı. Toplamda gidiş dönüş 166 kilometre yol yaparak Cebeci'ye erişim sağlayan otobüsler, tatilcilerin vazgeçilmez ulaşım aracı haline geldi.

800K İLE 6 BİN YOLCU

Körfez'den başlayan ve toplamda gidiş dönüş 148 kilometre yapan 800K da vatandaşlara aktarmasız Kerpe'ye ulaşımın rahatlığını yaşattı. Toplamda bir aylık süre içerisinde 6 bin 450 yolcuyu aktarmasız Kerpe'ye ulaştıran otobüsten tatilciler oldukça memnun.

800CK İLE 17 BİN YOLCU

Hafta içi tatilcileri mavi bayraklı sahillere ulaştıran 800CK da ise taşıma işlemi çok daha yoğun oldu. 166 kilometrelik yolu kat eden hat,bir aylık süreçte toplamda 17 bin 486 yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırdı. Oldukça kullanışlı ve tercih edilen otobüs olan 800CK, tatilcilerin en çok kullandığı otobüs oldu.

GECE GÜNDÜZ DEZENFEKTE

Pandemi döneminden dolayı hijyene önem veren UlaşımPark, yoğun çalışan 800C, 800K ve 800CK hatlarında kilometrelerce yol yapan otobüslerine sürekli dezenfekte işlemi uyguluyor. Otobüsler, varış ve kalkış noktalarındayken gece mesai bitiminde sabahlara kadar temizlik birimi tarafından A dan Z'ye tüm noktaları temizliyor. Yeni güne başladığında otobüsler dezenfekte edilmiş ve detaylı temizliğini tamamlamış olarak sefere çıkıyor.

Kaynak: Bültenler