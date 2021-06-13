800 yıllık tarihi Murat Köprüsü binlerce turiste ev sahipliği yapıyor
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800 yıllık tarihi Murat Köprüsü binlerce turiste ev sahipliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

800 yıllık tarihi Murat Köprüsü binlerce turiste ev sahipliği yapıyor Anadolu Selçuklu döneminden kalma tarihi Murat Köprüsü gece ve gündüz görüntüsüyle büyülüyor Muş'ta 13.

800 yıllık tarihi Murat Köprüsü binlerce turiste ev sahipliği yapıyor

Anadolu Selçuklu döneminden kalma tarihi Murat Köprüsü gece ve gündüz görüntüsüyle büyülüyor

MUŞ - Muş'ta 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi Murat Köprüsü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve tarihi Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan 800 yıllık Murat Köprüsü, kentin turizmine katkı sunuyor. Bugüne kadar birçok medeniyeti barındıran tarihi köprü, 5 metre genişlik ve 190 metre uzunluğa sahip ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Özellikle hafta sonları yeni evlenecek olan çiftlerin fotoğraf çektirmek için uğrak noktası olan tarihi mekan, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Yüzyıllardır Murat Nehri'nin üzerinde heybetiyle duran Murat Köprüsü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

"Fotoğraf çektirmek isteyen mutlaka Murat Köprüsü'ne uğramalıdır"

Antalya'nın Kaş ilçesinden Muş'a gelen ve ilk olarak Tarihi Murat Köprüsü'nü ziyaret eden vatandaşlardan Hülya Mutlu, Muş'u tarihi mekanları bakımından çok beğendiğini söyledi. Tarihi Murat Köprüsü'nün özellikle gece görüntüsünün çok güzel olduğunu vurgulayan Mutlu, "Murat Köprüsü çok otantik. Eski bir tarihi köprümüz. Bu köprünün ziyaretçisi çok fazla. Buraya gelinler ve özel günü olanlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Muş'a gelenler ilk olarak burayı ziyaret ediyorlar. Yapısı baya eski. İlk tanıştığımız kişiler 'tarihi Murat Köprüsü'ne gittiniz mi?' diye soruyor. Fotoğraf çektirmek isteyen mutlaka Murat Köprüsü'ne uğramalıdır" dedi.

Vatandaşlardan Deniz Sebriz ise genelde Muş'a gelen misafirlerin ilk uğradığı yerlerin başında 13. yüzyıldan kalma tarihi Murat Köprüsü geldiğini ifade etti. Misafirlerini buraya getirerek eski tarihi mekanları tanıttıklarını belirten Sebriz, "Burası tarihi ve insanların çokça gelip gezdiği yerlerden birisidir. Yılda binlerce yerli ve yabancı turist buraya akın ediyor. Sırf buranın güzelliğini görmek için ve otantik akşam manzarasını görmek için tercih ediliyor. Bence burada Muş'un ekonomik kazancı turistlere bağlı diyebilirim" diye konuştu.

800 yıllık tarihi Murat Köprüsü binlerce turiste ev sahipliği yapıyor
800 yıllık tarihi Murat Köprüsü binlerce turiste ev sahipliği yapıyor
800 yıllık tarihi Murat Köprüsü binlerce turiste ev sahipliği yapıyor
800 yıllık tarihi Murat Köprüsü binlerce turiste ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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