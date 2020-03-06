800 yıllık Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı

06.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:59

Güney Amerika ülkesi Şili'ye bağlı Paskalya Adası'nda dünyaca meşhur dev taş heykeller Hanga Roa'lara özel aracıyla çarparak tahrip eden bir kişi gözaltına alındı.



Büyük Okyanus açıklarında bulunan adanın en ünlü tarihi yapıları olan ve "moai" olarak adlandırılan heykellerden bölgede 887 tane bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle