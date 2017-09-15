800 uyuşturucu hapla yakalanan Suriyeli tutuklandı

Adana'da Suriye uyruklu bir kişinin evinde "Coco" isimli dedektör köpekle yapılan aramada 800 adet uyuşturucu hap bulundu



ADANA - Adana'da evinde "Coco" isimli detektör köpekle yapılan aramada 800 adet uyuşturucu hap bulunan Suriyeli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli bir kişinin uyuşturucu sattığı ve vatandaşların bu nedenle onunla kavga ettiği ihbarını alınca Seyhan ilçesi, Haneden Mahallesi'ndeki olay yerine gitti. Mahmut M. isimli Suriyelinin evine baskın yapan polis, "Coco" isimli dedektör köpek ile arama yaptı. Köpek çekmecelere tepki verince polis burada yaptığı aramada 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken Mahmut M. gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlı hapları satmadığını içtiğini ileri sürdü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.