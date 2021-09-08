800 öğrencinin katıldığı yaz spor okulları sona erdi
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800 öğrencinin katıldığı yaz spor okulları sona erdi

800 öğrencinin katıldığı yaz spor okulları sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 800 öğrencinin katıldığı yaz spor okullarına sona erdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 800 öğrencinin katıldığı yaz spor okullarına sona erdi.

Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen, 1308 Osmaneli Belediye Spor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen yaz spor okulları sona erdi. Futbol, yüzme, tenis, basketbol, voleybol, atletizm, güreş, taekwondo, karate branşlarında 800 öğrencinin katıldığı yaz spor okullarına ilginin bu sezonda büyük olduğunu anlatan Belediye Başkanı Münür Şahin, "Alt yapıda örnek kulüp olan 1308 Osmaneli Belediye Spor birçok sporcuyu üst liglere, büyük futbol takımlarına, milli takımlara kazandırmayı amaçlıyor. Yaz spor okulları kapanış programına başta Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş'e sporculara, velilere ve hocalara teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

800 öğrencinin katıldığı yaz spor okulları sona erdi
800 öğrencinin katıldığı yaz spor okulları sona erdi
800 öğrencinin katıldığı yaz spor okulları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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