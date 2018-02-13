800 Muhtar Mehmetçiğe Destek İçin Sınırda

Gaziantep'ten gelen 800 muhtar ve AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Mehmetçik için kurban kesti.

Gaziantep'te görev yapan yaklaşık 800 muhtar Kilis'e gelerek, Mehmetçiğe moral desteği verdi. Muhtarlar Mehter Marşı eşliğinde 'kanımızla canımızla Mehmetçiğimizin yanındayız' sloganı atarak, yanlarında getirdikleri kurbanlık danayı kesti.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, muhtarlar olarak kanlarıyla canlarıyla Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "Şu anda burada bulunmamızın bir amacı var. Amacımız, milli şuurumuz eli kınalı kuzularımız olan Mehmetçiğimize sahip çıkmaktır. Ordumuza askerimize canımız feda olsun. Gerekirse bu kapıyı açsınlar öbür tarafa geçip Mehmetçiğimizle beraber savaşmaya hazırız. 800 muhtarla Gaziantep'ten geldik. Gerekirse 50 bin muhtarla gelmeye hazırız. Bu canımız Mehmetçiğimize milletimize kurban olsun" dedi.

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı temsilcileri de teröristlerin amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Gaziantep'ten gelen muhtarlar, "Çocuklarımızı feda etmeye hazırız. Bizi de götürsünler bu canımız vatanımıza ve milletimize, cumhurbaşkanımıza feda olsun. Bizi de götürsünler şehit olmaya hazırız" diye konuştular. - KİLİS