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800'den fazla ithalat ürününe ilave gümrük vergisi getirildi

YURT dışından ithal edilen 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

800'den fazla ithalat ürününe ilave gümrük vergisi getirildi
20.05.2020 02:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:09

YURT dışından ithal edilen 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar'a göre; gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen 800'den fazla ürünün ithalatından ilave gümrük vergisi alınacak. Tahsil edilecek ilave gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise yüzde 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak. İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecek. 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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