800 bin TL yazılmasına çok bozulan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün gerçek fiyatı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı, görgüsüzlüğün kitabını yazdı: Aşkının taktığı tektaşın 800 bin TL yazılmasına çok bozuldu

Şeyma Subaşı, görgüsüzlüğün kitabını yazdı. Aşkının taktığı tektaşın 800 bin TL yazılmasına çok bozulan şımarık, 'Yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız' dedi. Ayrıca Subaşı, Şeyma, yüzüklü paylaşımında Hailey Bieber'i taklit etti.

Katıldığı bir 'kutu açma' yarışmasında tanıştığı Acun Ilıcalı ile evlenip hiç görmediği yerleri görüp, hiç bilmediği markaları giyen Şeyma, paranın tutsağı oldu. Üretip çalışmak yerine Ilıcalı'dan aldığı tazminatı harcamayı seçen genç kadın, 'zengin erkek arayışını' sürdürdü. Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'yi kandırmayı başaran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün sevgilisinden aldığı evlilik teklifini de Instagram'da paylaştı. Aşkının taktığı yüzüğün fiyatının Tiffany&Co marka ve 800 bin TL olduğu konuşulan Şeyma, 'ucuz bulduğu' bu fiyata çok içerledi. Ilıcalı'dan önceki mütevazı hayatını çabuk unutan genç kadın, magazin basınına şöyle sitem etti: "Sizinle işim olmaz, bir b.k bilmiyorsunuz. Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız. Söylediğiniz marka da değil; Harry Winston... Şimdi doğru fiyatı bulup yazmaya çalışın. Ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da emin olun." Bu açıklamasıyla seviyesini bir kez daha ortaya koyan Şeyma Subaşı'na Seren Serengil de 'Allah'ın kenar mahalle dilberi' diyerek topa tuttu. Şeyma'nın parmağındaki Harry Winston marka pırlanta yüzüğün fiyatının 998 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin