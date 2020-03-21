800 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen 800 bin lira değerindeki malzemelerin alıcılara ulaşmaması üzerine düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen 800 bin lira değerindeki malzemelerin alıcılara ulaşmaması üzerine düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İstanbul'dan bir tıra yüklenen iplik, kumaş ve biberin Kahramanmaraş'taki alıcılara teslim edilmemesi üzerine durum polise bildirildi. Tırın Gaziantep'e gittiğini tespit eden ve buradaki bir depoya baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 800 bin lira değerindeki kumaş, iplik ve biberi buldu. Depoyu kiraladığı belirlenen S.K, gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta 6 firmaya ait olduğu öğrenilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Kaynak: AA