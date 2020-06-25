800 bin lira değerindeki altınlarını banka kasasından alarak, dolandırıcalara teslim...
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800 bin lira değerindeki altınlarını banka kasasından alarak, dolandırıcalara teslim...

800 bin lira değerindeki altınlarını banka kasasından alarak, dolandırıcalara teslim etti KÜTAHYA'da, Fatma Dobur'u (67) telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtıp, Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı.

800 bin lira değerindeki altınlarını banka kasasından alarak, dolandırıcalara teslim...
25.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:00

800 bin lira değerindeki altınlarını banka kasasından alarak, dolandırıcalara teslim etti 

KÜTAHYA'da, Fatma Dobur'u (67) telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtıp, Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Altınları alıp bize verin, inceleteceğiz dedi. Dobur, bankanın özel kasasında bulunan yaklaşık 800 bin lira değerindeki altınları alarak eve döndükten sonra, kapısına gelen polis yelekli Mehmet Emin Demirkol'a teslim etti. Altınları alarak 5 bin lira karşılığında Denizli'deki adrese teslim eden Demirkol, ardından gittiği Kuşadası'nda yakalandı. Telefonla arayarak kadını dolandıran şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Meydan Mahallesi'nde oturan Fatma Dobur'u arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak, 'Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Yerlerine sahte olanları konulmuş olabilir. Hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin. Bizde kriminale gönderip inceleteceğiz dedi. Fatma Dobur, telaşa kapılarak bankanın özel kasasında bulunan yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyalarını aldı. Eve dönen Dobur, altınlarını kapısına gelen başka bir şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra haber alamayınca dolandırıldığını anlayan kadın, polise haber verdi.POLİS 100 APARTMAN VE İŞ YERİNDE KAMERA İNCELEDİOlayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağdur kadının evinin bulunduğu sokaktan başlayarak yaklaşık 100 bina ve iş yerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden evden altınları alan şüphelinin Mehmet Emin Demirkol olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheli Demirkol'un altınları aldıktan sonra Denizli'ye, oradan da Aydın'a geçtiği tespit edildi. Emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, şüpheliyi takip ederek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.ALTINLAR KARŞILIĞINDA 5 BİN LİRA ALMIŞ

Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Demirkol, yaşlı kadından telefonda dolandırıcılık yöntemiyle aldığı altınları, 5 bin lira karşısındaki Denizli'de bir adrese teslim ettiğini söyledi. Şüpheli Mehmet Emin Demirkol, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, Fatma Dobur'u arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının peşine düştü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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