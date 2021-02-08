800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan protokol kapsamında 800 bin belediye personeline afet ve acil durumlara karşı ortak eğitim verilecek.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan protokol kapsamında 800 bin belediye personeline afet ve acil durumlara karşı ortak eğitim verilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı AFAD ile TBB arasında; Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin tarafından imzalanan protokolle, Afet Eğitim Yılı kapsamında, 800 bin belediye personeline, afetlere karşı ortak eğitim gerçekleştirilecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı