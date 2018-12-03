80 Yıllık Evli Çifti Ölüm Ayırdı

muhabirlerinin objektiflerine yansıdı. Ancak Ahmet Ortakçı, çekimlerden bir gün sonra hayatını kaybetti ve kendi haberini izleyemedi. Ortakçı'nın eşi Ayşe ile haber çekimi esnasında neşeli tavırları dikkat çekmişti. Objektiflerin karşısında eşi Ahmet Ortakçı'ya sarılan Ayşe Ortakçı'nın ona son sözleri "Ona bir şey olsun istemem. Hala çok seviyorum. Çok güzel günlerimiz geçti" oldu. 80 yıllık aşktan ise geriye mutluluklarını yansıtan fotoğraflar kaldı.

- Bursa