80 yıllık birliktelik Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyanın en yaşlı çifti

11.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:16

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson, 80 yıllık evlilikleriyle dünyanın en yaşlı çifti unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



Henderson çiftinin aşkı zamana yenik düşmeyenlerden. 15 Aralık'ta 80 yıllık evliliklerini kutlayacak çift, 1934'te Teksas Üniversitesi'nde tanışmışlar. O dönemde Charlotte öğretmen olmak için okurken, John ise okulun Amerikan futbol takımında savunma oyuncusuymuş. Birkaç yıllık flört döneminden sonra 1939'da tam da Amerika'yı sarsan Büyük Buhran sırasında evlenmişler. Euronews.com'da Görüntüle