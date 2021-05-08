80. Yıl Bulvarında sıcak asfalt çalışmaları başladı
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80. Yıl Bulvarında sıcak asfalt çalışmaları başladı

80. Yıl Bulvarında sıcak asfalt çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Güzelyurt Mahallesi'ndeki 80. Yıl Bulvarı'nda sıcak asfalt serimine başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Güzelyurt Mahallesi'ndeki 80. Yıl Bulvarı'nda sıcak asfalt serimine başlandı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce altyapı yenileme ve üstyapı çalışmaları başlatılan 80. Yıl Bulvarı'nda çalışmalar tam kapanma döneminde de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek altyapısı güçlendirilen bulvarda bir yandan yaya kaldırımı yenileme ve bordür çalışmaları sürerken bir yandan da tamamlanan ilk etap için sıcak asfalt serimine başlandı.

Hafta sonu sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak bulvarın Göktürk Caddesi'nden başlayıp Gazi Caddesi'ne kadar olan bölümüne asfalt serilecek. - NEVŞEHİR

80. Yıl Bulvarında sıcak asfalt çalışmaları başladı
80. Yıl Bulvarında sıcak asfalt çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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