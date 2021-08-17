80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi'nde Yollara Konfor ve Aşınma Tabakası Serilecek

80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi'nde Yollara Konfor ve Aşınma Tabakası Serilecek Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan aşınma ve konfor tabakası serimi dolayısıyla 18 Ağustos Çarşamba günü Göktürk Caddesi, 19 Ağustos Perşembe günü ise 80.

80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi'nde Yollara Konfor ve Aşınma Tabakası Serilecek

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan aşınma ve konfor tabakası serimi dolayısıyla 18 Ağustos Çarşamba günü Göktürk Caddesi, 19 Ağustos Perşembe günü ise 80. Yıl Bulvarı araç trafiğine kapatılacak.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimi gerçekleştirilen yollarda aşınma ve konfor tabakası için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda serilen asfaltların daha uzun ömürlü olması ve konforunu arttırmak için aşınma ve konfor tabakası dökülecek.

İlk olarak 18 Ağustos Çarşamba günü Jandarma Kavşağı'ndan 80. Yıl Bulvarı'na uzanan Göktürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek çalışma dolayısıyla bu cadde bu geceden itibaren bir gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

19 Ağustos Perşembe günü ise aşınma ve konfor tabakası serilecek olan 80. Yıl Bulvarı araç trafiğine kapalı olacak.

Konfor ve aşınma tabakası serilen yollarda daha sonra çizgi çalışması gerçekleştirilecek.

Aşınma ve konfor tabakası sıcak asfalt seriminin ardından belirli bir süre geçtikten sonra uygulanabiliyor.

Kaynak: Habermetre