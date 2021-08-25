80 yaşındaki yoğun bakım hastası: Tek doz aşı yetmez

80 yaşındaki yoğun bakım hastası: Tek doz aşı yetmezANKARA'da 1'inci doz aşıyı olan, 2'nci doz aşıyı ise zamanı geldiği halde yaptırmayan Ali Aydoğdu (80), koronavirüse yakalandı.

80 yaşındaki yoğun bakım hastası: Tek doz aşı yetmez

ANKARA'da 1'inci doz aşıyı olan, 2'nci doz aşıyı ise zamanı geldiği halde yaptırmayan Ali Aydoğdu (80), koronavirüse yakalandı. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Aydoğdu, "Birinci aşımı oldum, ikinciyi de olmayı istiyordum ama olmadım. O sırada da virüse yakalandım. Vatandaşlarımız aşı zamanları geldiyse aşılarını olsunlar. Tek doz aşı yetmez" dedi.

Ankara'da 2 çocuk babası emekli Ali Aydoğdu, ramazan ayında ilk doz koronavirüs aşısını oldu. Ancak Aydoğdu, 2'nci doz aşıyı zamanı geldiği halde yaptırmadı. Aydoğdu bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. 5 gündür Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Aydoğdu, 2'nci doz aşıyı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

'TEK DOZ AŞI YETMEZ'Yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren Aydoğdu, "Birinci aşımı oldum, 2'nciyi de olmayı istiyordum ama olmadım. O sırada da virüse yakalandım. Vatandaşlarımız aşı zamanları geldiyse aşılarını olsunlar. Buraya yatmadan 2'nci aşımı olmayı çok isterdim. 2'nci aşısını olmayan vatandaşlarımız hastaneye gelip mutlaka aşılarını olsunlar. Tek doz aşı yetmez. 2'nci doz aşınızı olun ve buralara düşmeyin. 2'nci aşınızı olursanız hastanelere gelmezsiniz. Herkes aşısını olsun. Tek doz aşısını olanlar mutlaka 2'nci doz aşısını da olsun. Olmazlık yapmasınlar; hastanelere düşmemek için" dedi.'BURAYA YATAN HASTALARIMIZIN YÜZDE 90'I AŞISIZ'Yoğun bakımda görevli Uzman Dr. Özlem Kapusuz Körduman ise, Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ndeki tüm yatakların dolduğunu belirterek şunları söyledi: "Haziran başı gibi hasta sayıları, vaka sayıları azalmaya başlamıştı. Haziranda hasta sayımız azaldığı için temmuzda yatak sayımızı azaltmıştık ama bayram sonrası hasta sayıları hızlı bir şekilde arttı. Hasta sayıları çoğalınca hasta yatağımızı artırmak zorunda kaldık. Şu anda aktif olarak 18 tane yoğun bakım yatağımız çalışıyor. 18 yatağın hepsi şu an dolu. Boşaldığı anda da sürekli 112 Acil Servis'ten aranarak yerleri dolduruluyor. Hiç boş kalmıyoruz. Temmuz başında doluluk oranımız yüzde 50 iken şu anda yüzde 100. Yaş ortalaması da giderek düşüyor. Yaşı 40-50'lilerde olan çok fazla sayıda hastamız var. Son haftalarda 40 yaşın altında da hastalarımız olmaya başladı. 40-50'li yaş aralığındaki hastalarımızın çoğu aşısız. Pandemiden kurtulmamızın tek yolu aşı oranımızı artırmak. Şu an burada yatan hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız. Aşısız olanlar bu hastalığı daha kötü seyrediyor."

Dr. Körduman ayrıca, geçen hafta 40 yaşlardaki bir hastayı kaybettiklerini de belirterek, "Yakınları kendisinin aşısız olmasından çok şikayetçilerdi. Hastamız ısrarla aşı olmamış. Ek hastalıkları da olmasına rağmen aşı olmayı reddetmiş. Hastanın yakınları çok ısrar etmiş. Hatta bana 'hocam inşallah çıkarsa zorla da olsa aşısınız yaptıracağız' dediler. Ama hastamızı kurtaramadık" ifadesini kullandı.

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Kaan ULU/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı