80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı
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80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı

23.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:24

- 80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kendilerini PTT şubesine götürmek için evine gelen belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleye 80 yaşındaki vatandaşın sözleri, sosyal...

- 80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kendilerini PTT şubesine götürmek için evine gelen belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleye 80 yaşındaki vatandaşın sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Adem Topçu, emekli maaşını çekip faturalarını ödemek için, Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen talep üzerine belediye ekipleri araçla 80 yaşındaki Topçu'nun evine gitti. Ekipler, Topçu'yu PTT şubesine götürmek için evinden aldı. Topçu belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleye çalıştı.

Topçu'nun o anda kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı görüntüleri gördüğünde duygulandıklarını belirtti.

80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı
80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı
80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı
80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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