Son dakika haberleri! 80 yaşındaki Meliye Nine hasta yatağında Türk askerine yün çorap örüyor

RİZE (İHA) - 80 yaşındaki Meliye Nine hasta yatağında Türk askerine yün çorap örüyor

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki KOAH hastası Meliye Nine, hasta yatağındayken Türk askerine üşümesin diye yün çorapları örüyor.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşamına devam eden 80 yaşındaki Meliye Akömür, evinde KOAH tedavisi görüyor. Yatağa bağımlı yaşayan Meliye Akömür, askerler üşümesin diye hastalığına aldırmaksızın gece gündüz yün çorap örmeye başladı. Sürekli yatakta olduğu için canının sıkılmaması sebebiyle gelininin ona aldığı yünler ve iplerle vaktini askerlere çorap örmeye ayıran Meliye Nine, askerlere yardımı dokunacağı için sabırsızlıkla çoraplarını göndermeyi bekliyor.

Kayınvalidesinin bakımını üstlenen ve evde ona terapi olması için yünler ve ipler alan Meliye Nine'nin gelini Sevim Akömür "Kayınvalidem koah hastası ve cihazlara bağlı olarak yaşıyor. Terapi olarak kendisine yünler ve ipler aldım. Askerlerimize hediye etmek için çorap örüyor. 40 çift çorap ördü ve askerlerimize bunları teslim edeceğiz" dedi.

Hasta yatağında elinden geldiğince askerlere yardım etmek amacıyla çoraplar ördüğünü ifade eden Meliye Akömür, "80 yaşındayım. Elimden geldiği kadar çorap örmeye çalıştım. Askerlerime çorapları ördüm. Onlar orada olmazsa biz burada rahat yaşayamayız. Onlar hep güçlü kuvvetli oldukları için biz vatandaşlar rahat nefes alıyoruz. Allah onlara zeval vermesin" ifadelerini kullandı.