80 yaşındaki kadını FETÖ yalanıyla dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

80 yaşındaki kadını FETÖ yalanıyla dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

KONYA'da H.E.'yi (80) telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıp, 50 bin TL ve 500 dolar parayı alarak kayıplara karışan 4 şüpheli, Konya polisi tarafından yapılan operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

80 yaşındaki kadını FETÖ yalanıyla dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı
04.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:48

KONYA'da H.E.'yi (80) telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıp, 50 bin TL ve 500 dolar parayı alarak kayıplara karışan 4 şüpheli, Konya polisi tarafından yapılan operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

Merkez Meram ilçesinde yaşayan H.E.'yi telefonlar arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, H.E.'ye bilgilerinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini ve kimlik bilgileri ile adına kredi çekildiğini söyledi. Şüpheliler, H.E.'ye evine bir polis göndereceklerini ve evdeki paraları ona teslim etmesini istedi. H.E.'de eve gelen şüpheliye 18 Haziran günü 50 bin TL ve 500 dolar parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.E., polise giderek şikayetçi oldu.

ŞANLIURFA'DA YAKALANDILARŞikayet üzerine harekete geçen Yankesilicik ve Dolandırcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Çevredeki bir güvenlik kamerasından şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit eden polis, şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğunu belirledi. Şanlıurfa'ya giden polis ekipleri, Halil Göktaş (23), Hüseyin Karaca (21), Müslüm Dağ'ı (34) ve Bahri G. (24) yapılan operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı.Konya'ya getirilen ve dolandırıcılık suçundan poliste suç kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bahri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Haber
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Haber
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! 'Benim olmazsan kalbini sökerim' mesajını görünce karakola koştu
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Esra Albayrak Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: 80 yaşındaki kadını FETÖ yalanıyla dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 16:07:52. #1.14#
title