80 Yaşındaki Kadına Kapkaç Şüphelisi Kemaradan Yakalandı

SİVAS'ta doğal gaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen Sevim S.'nin (80) çantasını alarak kaçan şüpheli polis ekiplerinin 100'e yakın kamera kaydını izlemesiyle evinde yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Şubat'ta Kümbet Mahallesi, Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Sevim S., doğal gaz faturasını yatırmak için evinden çıkarak postaneye gitti. Faturayı yatırdıktan sonra evine dönerken yaşlı kadının arkasından yaklaşan kapkaççı, Sevim S.'nin içerisinde cep telefonu ve 55 lira parası bulunduğu çantasını alarak hızla kaçtı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri çevresi ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde alan çalışması yaptı. Polis ekipleri şahsın eşkalini tespit edebilmek için 100'e yakın kamerada 60 saat görüntü izledi. Çalışmalar neticesinde, kapkaç olayını gerçekleştien kişinin K.D. olduğu tespit edildi. Sevim S.'nin uğradığı kapkaç anı da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin yaşlı kadına bir süre arkasından takip ettikten sonra çantasını alıp hızla kaçtığı görüldü. Aynı şüphelinin 17 Ocak'ta Mimar Sinan Mahallesi, Selimiye Caddesi üzerinde otobüs durağında bekleyen bir kişinin elindeki cep telefonunu alarak kaçtığı tespit edildi. Her iki olayın kapkaç şüphelisi ikametinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Sivas