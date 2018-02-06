80 yaşındaki kadın kapkaça uğradı

Sivas'ta doğalgaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen yaşlı kadına saldıran kapkaççı, içerisinde 55 TL ve özel eşyaların bulunduğu çantayı kaparak kaçtı.

SİVAS - Sivas'ta doğal gaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen yaşlı kadına saldıran kapkaççı, içerisinde 55 lira ve özel eşyaların bulunduğu çantayı kaparak kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Kümbet Mahallesi, Barbaros Caddesi üzerinde yaşandı. 80 yaşındaki Sevim S. doğal gaz faturasını yatırmak için evinden çıkarak postaneye gitti. Faturayı yatırdıktan sonra evine dönerken yaşlı kadının arkasından yaklaşan 18-20 yaşlarındaki kapkaçcı Sevim. S'nin çantasını alarak kaçtı. Yaşlı kadın yaşadığı kısa süreli şokun ardından cadde üzerindeki esnaftan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kapkaça uğrayan Sevim S. "Postaneden çıktım eve gidiyordum. Çocuk geldi çantamı alıp kaçtı. İçinde telefon, evin anahtarı ve 55 TL'de para vardı." dedi.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.