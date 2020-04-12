80 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti
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Ortahisar, Trabzon

80 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

80 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti Trabzon'da çıkan yangında 80 yaşındaki kadın dumanda zehirlenerek hayatını kaybetti.

12.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:00
80 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

80 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

TRABZON - Trabzon'da çıkan yangında 80 yaşındaki kadın dumanda zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki Çağlayan mahallesinde sabah saatlerinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede tek başına yaşayan Saime Sesli isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

80 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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