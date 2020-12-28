Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
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Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti

28.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:05

Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti 80 yaşındaki çifti ölüm bile ayıramadı Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evin ikinci katında çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu.

Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti

80 yaşındaki çifti ölüm bile ayıramadı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evin ikinci katında çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu.

Yangın, Geyve ilçesi Eşme Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri yanan evde mahsur kalan 81 yaşındaki Mehmey Şervan ve 80 yaşındaki Havva Şervan'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yangın sonrası ise Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve İtfaiye Daire Başkanı olay yerinde inceleme başlatırken jandarma ekipleri ise konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Yangın bölgesinde incelemede bulunan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "İki katlı ahşap bir ev itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin yaptılar ancak iki yaşlı çiftimiz var biri 1939 diğeri 1940 doğumlu yaşlı oldukları için kendilerini dışarı atamamışlar bu sebepten dolayı hayatlarını kaybettiler. Şuanda savcı ve diğer kolluk kuvvetleri yangının nereden çıktığıyla alakalı yangının nereden ve neden çıktığını araştırıyorlar" dedi.

Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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