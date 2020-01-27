80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

27.01.2020 02:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 02:38

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Meriç biricik, evinde ölü bulundu.



Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. 3 gündür kendisini hiç görmediklerini ve haber alamadıklarını ifade eden Meriç Biricik'in komşuları ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaşlı adamın evinin kapısını kırarak içeri girdi.



Meriç Biricik'in yerde yatan cansız bedeni ile karşılaşıldı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk muayenesinde, yaşlı adamın uzun süre önce vefat ettiği tespit edildi. Yakınları ile dargın olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.



İlk incelemeler neticesinde ölümünün şüpheli olmadığına karar verildi ve konuya ilişkin soruşturma yapmaya da gerek olmadığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA