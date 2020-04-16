80 yaşında, kanser hastası ve yalnız: Corona onu korkutuyor
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Almanya, Güncel

80 yaşında, kanser hastası ve yalnız: Corona onu korkutuyor

Almanya'da, sosyal mesafeyi koruma önlemleri, yeni tip Corona virüsün neden olduğu hastalık COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor gibi görünüyor.

16.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:47

Almanya'da, sosyal mesafeyi koruma önlemleri, yeni tip Corona virüsün neden olduğu hastalık COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor gibi görünüyor. Ancak izolasyon, Almanya'nın en savunmasız insanlarının başkalarıyla iletişimde kalmak için güvendiği destek sistemlerini de zayıflattı. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar endişe içinde.

80 yaşında, kanser hastası ve yalnız: Corona onu korkutuyor

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