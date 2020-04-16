80 yaşında, kanser hastası ve yalnız: Corona onu korkutuyor
Almanya'da, sosyal mesafeyi koruma önlemleri, yeni tip Corona virüsün neden olduğu hastalık COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor gibi görünüyor.
16.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:47
Almanya'da, sosyal mesafeyi koruma önlemleri, yeni tip Corona virüsün neden olduğu hastalık COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor gibi görünüyor. Ancak izolasyon, Almanya'nın en savunmasız insanlarının başkalarıyla iletişimde kalmak için güvendiği destek sistemlerini de zayıflattı. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar endişe içinde.
Kaynak: Deutsche Welle