ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
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ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor

Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Muhittin Akman, ilerleyen yaşına rağmen fındık bahçesinde çalışarak üretime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Muhittin Akman, ilerleyen yaşına rağmen fındık bahçesinde çalışarak üretime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Musabeyli köyünde oturan 4 çocuk 8 torun sahibi Akman, demir çelik fabrikasında uzun yıllar işçi olarak çalıştı. 35 yıl önce emekli olan Akman, fındık işiyle ilgilenmeye karar verdi.

Yetiştirdiği fındık ağaçları sayesinde babadan kalma araziyi verimli hale getiren Akman, ev ekonomisine bu alanda katkı sağlamaya çalıştı.

İlerleyen yaşına rağmen vazgeçmediği bahçede üretimini sürdüren ve her gün aynı tempoda çalışarak fındığın alıcısına ulaşmasını sağlayan Akman, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

"Sağlığım yerinde olduğu sürece çalışacağım"

Muhittin Akman, AA muhabirine, günün büyük bölümünü fındık ağaçları içerisinde çalışarak geçirdiğini söyledi.

İşini özenle yaptığını anlatan Akman, "Fındıkla uğraşmak zor iş. Sıcak havalarda toplaması, fındık işçisi bulmak zor ama biz oturmaya, kahvehanelere gitmeye alışık değiliz. Bahçemizde temizlik, tırpan ve fındık işleriyle uğraşırız. Fındık benim için 'yeşil altın'. Eğer fındık işi yapmasaydım şimdi buralarda arazi kalmamıştı, yağmurla beraber bu topraklar akıp gitmişti." diye konuştu.

Akman, fındık işiyle sabahın erken saatlerinde ilgilenmeye başladığını belirterek, "Topladığımız fındıkları akşam çuvallarla getirip harmanlara atıyoruz. Fındıkları seriyoruz. Fındığın bize olduğu kadar ülke ekonomisine katkısı çok fazla." dedi.

Fındık ağaçlarının içerisinde bulunmanın kendisini huzurlu hissettirdiğini dile getiren Akman, "Burada 3-4 ay bağıma, bahçeme bakıyorum. Evim Alaplı'da olmasına rağmen 6 ay burada kalıyorum çünkü burası çok huzurlu, köyde kalmak çok rahat. Emekli olalı 35 sene oldu, bu yaşımda çalışmaya hala devam ediyorum. Sağlığım yerinde olduğu sürece çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Akman, gençlerin toprağa, ağaca önem vermesini isteyerek, her yaşta çalışmanın ve üretmenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor
ZONGULDAK - 80 yaşında fındık hasadı yapan Muhittin dede çalışma azmiyle örnek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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