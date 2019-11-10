80 usta gazeteci meslekteki anılarını tek kitapta topladı

10.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:29

YILLARINI mesleğe adamış 80 gazeteci, bir araya gelerek meslekteki anılarını "Önce biz yaşadık, gazetecilerin anıları" kitabında anlattı.

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği(UYGAD) usta gazetecilerin deneyimlerini ve anılarını, "Önce biz yaşadık-Gazeteci anıları" isimli kitapta topladı. Kitapta gazetecilerin habere ulaşma ve haberi yapma sürecindeki yaşadıkları ilginç ve heyecanlı maceralar anlatıldı. Yediveren Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, Türkiye'nin en önemli gazetecilerinin, birbirinden ilginç anıları yer alıyor. Merakla beklenen anı kitabında 80 gazetecinin, birbirinden ilginç 120 anısı bulunuyor. 38'inci Uluslararası Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan usta gazeteciler, yazdıkları kitap hakkında bilgi verdi.

Kaynak: DHA