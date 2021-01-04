80 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI
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80 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

04.01.2021 05:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 05:38
80 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

80 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

80 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.
Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 5'incisi 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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