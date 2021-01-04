80 saatlik kısıtlama sona erdi, başkent caddeleri hareketlendi
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80 saatlik kısıtlama sona erdi, başkent caddeleri hareketlendi

04.01.2021 08:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:11
80 saatlik kısıtlama sona erdi, başkent caddeleri hareketlendi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde 80 saat boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona ererken, Ankara'nın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde 80 saat boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona ererken, Ankara'nın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı. 

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüsle mücadele kapsamında, ülke genelinde perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi. Ankara'nın 80 saat boyunca bomboş kalan cadde ve sokakları, kısıtlamanın sona ermesiyle hareketlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yollara çıkanlar, duraklarda araç bekleyenler ve kaldırımlarda yürüyenler, kentte hareketlilik oluşturdu. 

 


80 saatlik kısıtlama sona erdi, başkent caddeleri hareketlendi
80 saatlik kısıtlama sona erdi, başkent caddeleri hareketlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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