80 öğrenci Kent Arşivi'nde çevrimiçi staj yapma fırsatı yakaladı
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80 öğrenci Kent Arşivi'nde çevrimiçi staj yapma fırsatı yakaladı

80 öğrenci Kent Arşivi'nde çevrimiçi staj yapma fırsatı yakaladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Kent Arşivi, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ile Türk Kütüphaneciler Derneği iş birliğinde gerçekleşen "Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencileri Çevrimiçi Staj Projesi" kapsamında Türkiye'de iyi kütüphane ve arşiv örneği olarak gösterilerek 80 öğrenciye staj eğitimi verdi.

Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi gören, kentin hafızası olan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Kent Arşivi, modern çalışmaları ile ön plana çıkıyor. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) ile Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) iş birliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Türkiye'de ki iyi kütüphane ve arşiv örneği kurumlarıyla yapılan staj programı olan "Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencileri Çevrimiçi Staj Projesi", İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğrencileriyle gerçekleşti. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını nedeniyle video konferansla gerçekleşen programda Gaziantep Kent Arşivi, Türkiye geneli iyi örnek olarak öğrencilere gösterildi. Programda katılan 80 öğrenciye, Kent Arşivi yetkilileri çevrimiçi yapılan eğitimlerle staj eğitimi verdi.

YETKİLİLERDEN TAM NOT ALDI

Staj eğitiminde kent hafızasını koruma mekânı olan Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi'nin strateji, işleyiş, altyapısı ile arşivde yapılan etkinlik ve projeler öğrencilerle paylaşıldı. Eğitimin sonunda ise merak edilen sorular yetkililerce cevaplanırken özellikle dijitalleştirme faaliyetleri ve sözlü tarih çalışmaları konusu merak edildi. Yerel yönetimlere bağlı kent arşivleri içinde Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi, ÜNAK Dernek Başkanı ve TKD temsilcilerinden tam not aldı.

Kaynak: Bültenler

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