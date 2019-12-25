80 milyon lira büyük ikramiye ile 160 ev alınabiliyor

25.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:30

MİLLİ Piyango Genel Müdürlüğü, Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi hazırladı. 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda ağırlığı 500 kilo olan ikramiye ile 500 bin lira değerinde 160 ev alınabiliyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kamuoyuyla paylaştı. Çekilişte kazanacak talihliye ya da talihlilere ödenecek 80 milyon lira tutarındaki banknot desteleri, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde sergilendi.

320 OTOMOBİL YA DA 160 EV ALINABİLİYORMilli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor. Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor. İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.'SATIŞLAR DEVAM EDİYOR'Milli Piyango İdaresi'nde 1974 yılından bu yana çalışan Daire Başkanı Murtaza Çakır, bilet satışlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Biletlere geçen sene olduğu gibi yoğun bir talep var. Şu an Ankara'daki depolarımızda hiç bilet kalmadı. Şubelerimizde ve bayilerimizde satışlar devam etmekte, ayrıca sayısal loto terminallerinde de biletler satılmakta. 7 adet sanal bayimiz var, onlarda da internet üzerinden satışlar devam etmekte" dedi.'EN ÇOK BİLET İSTANBUL'DA SATILIYOR'Yılbaşı özel çekilişinde 500 bin tam, 700 bin yarım, 8 milyon 800 bin çeyrek bilete numara tahsis edildiğini aktaran Çakır, "Yani 37 milyon 100 bin adet bilet satışa sunuldu. Bunun 31 milyon kusuru basılan biletler, 5 milyon kusuru de sayısal loto terminallerine tahsis edilen numaralardan oluşuyor. Bunlar satıldığı zaman 2 milyon 905 bin kişi yaklaşık olarak ikramiye kazanacak" diye konuştu. Satışların ekonominin geliştiği büyükşehirlerde yoğunlaştığını söyleyen Çakır, "En çok biletin satıldığı il İstanbul. İstanbul'da yaklaşık toplam biletin üçte birine yakını satılıyor, hatta belki daha fazlası. Matematiksel olarak büyük ikramiyenin İstanbul'a çıkma şansı fazla; ama yıllardır en ufak ilçelerimize bile çıkabiliyor. Yani bu tamamen tesadüf" ifadelerini kullandı.'BU SENE İLK DEFA ORTAK BİLET UYGULAMASINA GEÇİLDİ'Bu sene ilk defa sanal bayiler üzerinden ortak bilet uygulamasının başlatıldığını dile getiren Çakır, "Bir bilete, 20 bilete, 100 bilete hisse satın alıp ortak olabiliyorsunuz. Ortak bilet sadece internet üzerinden satılıyor. Ama asıl satışımızı bayilerimizin büyük çoğunluğu olan seyyar bayilerimiz yapıyor" dedi. Çakır, geçen yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan 70 milyon tutarındaki büyük ikramiyenin hala sahibini beklediğini de kaydederek, "Bugünkü tarih itibarıyla 6 günü kaldı, 6 gün içinde gelmezse zaman aşımına uğramış olduğu için idarenin gelirlerine aktarılacak ve idare gelirlerinin tamamı hazineye aktarılmakta" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Paralardan görüntü-Çakır'ın açıklaması

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Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Muhammet BAYRAM- Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: DHA