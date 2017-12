80 milli piyango bileti ve 300 bin TL değerinde senet çalan zanlı yakalandı



KOCAELİ - 80 milli piyango bileti ve 300 bin TL değerinde senet çalan hırsız polis ekiplerinin takibi sonucu evinde yakalandı.

Olay, 23 Aralık Cumartesi gecesi Kocaeli Başiskele İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre site içerisinde park halinde bulunan ve kapılarının açık olduğunu düşündüğü aracı fark eden E.T, 2 bin 400 TL değerindeki 80 milli piyango bileti, 300 bin TL'lik senet, bir dizüstü bilgisayar, 2 şans topu, 2 sayısal, 2 on numara alarak olay yerinden ayrıldı. Araçtaki eşyalarının olmadığını fark eden müşteki H.A polis ekiplerine ihbarda bulundu. H.A'nın şikayetçi olması üzerine olması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler araçta ve site içerisinde aramalar yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlının 32 yaşındaki özel güvenlik görevlisi olarak çalışan E.T olduğunu tespit etti. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucu Başiskele'de bulunan evinde çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan E.T gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edilirken, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.