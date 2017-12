80 Milli Piyango Bileti, 300 Bin TL Değerinde Senet Çalan Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'de bir araç içerisinde bulunan 80 milli piyango bileti ve 300 bin TL değerindeki senetleri çalan şahıs tutuklandı.



Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Park halinde bulunan aracın yanına yaklaşan E.T. (32)., 2 bin 400 TL değerindeki 80 milli piyango bileti, 300 bin TL'lik senet, dizüstü bilgisayar, iki şans topu bileti, iki sayısal, iki on numara piyango biletini alarak olay yerinden ayrıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler neticesi biletleri aldığı iddia edilen şahısın, sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan E.T. olduğu tespit edildi. Operasyon sonrasında Başiskele'de bulunan evinde çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan E.T. gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ