80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki çift ve torunları öldü
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Erdemli, Ege, Güncel, Haber

80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki çift ve torunları öldü

80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki çift ve torunları öldüMERSİN'in Erdemli ilçesinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mürsel (58), eşi Türkan (50) ile torunları Ege Süder (10) hayatını kaybetti.

25.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:57
80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki çift ve torunları öldü

80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki çift ve torunları öldü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mürsel (58), eşi Türkan (50) ile torunları Ege Süder (10) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkiinde meydana geldi. Çiftçi Mürsel Süder, tarlasında çalışmak için eşi Türkan Süder ve hafta sonu yanlarında kalan torunu Ege Süder ile kamyonetiyle yola çıktı. Mürsel Süder yönetimindeki 33 K 3961 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. 3 kişiden bir süre haber alamayan yakınları, meraklanıp durumu köydeki akrabalarına bildirdi. Bunun üzerine köylüler, Ohut mevkiine çıkarak çevreyi kontrol etti. Mürsel Süder'in kamyonetinin uçurumda metal yığını haline geldiğini gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Süder ailesinin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Mürsel Süder, eşi Türkan Suder ve torunları Ege Süder'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki çift ve torunları öldü

Kaynak: DHA

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