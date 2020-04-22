80 metreden denize uçtu
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Motosiklet, Akbük, Muğla, 3. Sayfa, Haber

80 metreden denize uçtu

80 metreden denize uçtu Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 80 metreden denize uçan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

22.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:18
80 metreden denize uçtu

80 metreden denize uçtu

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 80 metreden denize uçan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük mevkiinde Akyaka istikametine seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 80 metreden denize uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinin günübirlik tatil koyu Akbük'ten Akyaka mahallesine seyir halinde olan 35 yaşındaki Nurdoğan Gök yönetimindeki 48 NG 971 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek 80 metrelik uçurumdan denize uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulansı, jandarma trafik ve Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri sevk edildi.

Yaralıyı kurtarmak için karadan yol olmayınca tekne ile denize açılan 112 ve jandarma ekipleri Nurdoğan Gök'ü tekne ile bulunduğu yerden alarak Akbük sahiline getirdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Motosiklet sürücüsü Nurdoğan Gök'ün kaza sırasında kaskının takılı olması büyük bir faciayı önlediği öğrenildi.

80 metreden denize uçtu

Kaynak: İHA

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