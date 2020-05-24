80'lik Zeynep nine Türk bayrağı ile karşıladı, 82'lik Mustafa dede gözyaşlarına boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

80'lik Zeynep nine Türk bayrağı ile karşıladı, 82'lik Mustafa dede gözyaşlarına boğuldu

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları, korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren yaşlıların ayağına gidip bayramlarını kutladı.

80'lik Zeynep nine Türk bayrağı ile karşıladı, 82'lik Mustafa dede gözyaşlarına boğuldu
24.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:48

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları, korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren yaşlıların ayağına gidip bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanırken, 80 yaşındaki Zeynep Uyar polis ekiplerini ve bekçileri Türk bayrağı ile karşıladı. 82 yaşındaki Mustafa Yıldızoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

Korona virüs sebebiyle Ramazan Bayramı tüm yurtta alışılagelmişin dışında karşılandı. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla bu bayram vatandaşlar evlerinde kaldı. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde dışarıya çıkamayan yaşlılar ise unutulmadı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grupları, yaşlıların evlerine çiçek ve çikolata götürüp bayramlarını kutladı. Bayram ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşandı.

Ekipleri Türk bayrağı ile karşıladı

Ekipler öncelikle konteynerde yaşam mücadelesi veren 80 yaşındaki Zeynep Uyar'ı ziyaret etti. Polis ve bekçileri gören Zeynep nine, ekipleri Türk bayrakları ile kapıda karşıladı. Türk bayrağını öpüp alnına koyan Zeynep nine duygularını bu şekilde ifade etti. İHA mikrofonuna konuşan 80'lik Zeynep nine, "Polis ekiplerine çok teşekkür ederim. Herkesin bayramı mübarek olun. Rabbim ortalık düzgünlüğü versin. Türkiye'miz sağ olsun. Ay yıldızlı Türk bayraklarımla sizleri seviyorum. Tüm emniyet teşkilatının bayramlarını kutlarım, daima mutlu olsunlar" dedi.

"Çocuğum geldi kronik hastayım diye elimi öpemedi"

Zeynep nineden sonra kapısı çalınan 75 yaşındaki Ayşe Önder de, "Polisler bizi hiç unutmadılar Allah razı olsun. 2 aydır evdeyiz gerçekten hiç unutmadılar. Bayram biraz buruk geçiyor. Çocuğum geldi ben kronik hastayım diye elimi öpemedi. Allah böyle nasip etti buna da şükürler olsun sağlığımız yerinde. Elhamdülillah ülkemiz ayakta. İnşallah bu virüs bitecek. Rabbim devletimizden bin kere razı olsun" diye konuştu.

"Gözyaşlarını tutamadı"

Ekipleri kapısının önünde gören 82 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Yıldızoğlu ise, gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa dede, "Çok duygulandım kusura bakmayın. İçeriye girebilseydiniz daha mutlu olurdum. Her zaman için beklerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Haber
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Haber
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mavoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mavoldu
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın...
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Özkan Uğur Onur Saylak Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Bülent Uygun Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: 80'lik Zeynep nine Türk bayrağı ile karşıladı, 82'lik Mustafa dede gözyaşlarına boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 12:48:57. #1.15#
title