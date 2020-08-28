80'lik çift Covid-19'u yendi
80'lik çift Covid-19'u yendi Sivas'ta 80'lik yakalandıkları Covid-19'u yenmeyi başarıp, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.
28.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:49
80'lik çift Covid-19'u yendi
SİVAS - Sivas'ta 80'lik yakalandıkları Covid-19'u yenmeyi başarıp, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.
Sivas'ın Hafik İlçesi Pusat köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali İhsan Corut ve yaşındaki eşi Kamer Corut geçtiğimiz hasta Covid-19 tanısı ile tedavi altına alındı. Sivas Çok Amaçlı Geriatri Merkezindebir hafta tedavi gören 80'lik çift, sağlıklarına kavuşarak bugün taburcu edildi. Çift hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına dua etti.
Kaynak: İHA