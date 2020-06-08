80 kökle başladı, 7 bin kökle taleplere yetişemiyor Tokat'ta, emekli olduktan sonra 80 kökle başladığı ak zambak üretimini 3 yılda 7 bin köke çıkaran Fikret Aydemir, yoğun talepleri karşılamaya çalışıyor.

Tokat'ta, emekli olduktan sonra 80 kökle başladığı ak zambak üretimini 3 yılda 7 bin köke çıkaran Fikret Aydemir, yoğun talepleri karşılamaya çalışıyor.

Akzambaklar şehri olarak anılan Tokat'ta, zambak çiçeği bağ ve bahçeleri süslüyor. Bahçeye girenleri kokusu ile büyülen zambaklar, kökünden yaprağına birçok alanda kullanılıyor. Yağı ilaç sanayinde, poleni boya sektöründe yaprakları parfüm sanayinde değerlendirilen zambakların bitki çayı da revaçta olan ürünler arasında yer alıyor. Tokat'ta genelde ev hanımlarının reçelini yaptığı ak zambaklara il dışından oldukça fazla talep var.

Emekli olduktan sonra Akdeğirmen Mahallesindeki bahçesinde hobi olarak akzambak yetiştirmeye başlayan Fikret Aydemir (63), bir dönümlük bahçesinde 80 kök olan akzambağı 7 bin soğana kadar çıkarttı. Zambak hasadına başlayan Aydemir, çiçeğini ayrı polenini ayrı toplayarak değerlendiriyor. Korana virüs günlerinde bahçe işlerini yoğunlaşan vatandaşların soğan taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Aydemir, çiçeğinden soğanına kadar oldukça değerli olan bir bitkinin yaygınlaşmasını ümit ettiklerini ifade ederek, "Akzambaklar ilaç sanayisinde kullanılıyor. Ağrı kesici özelliği var. Bugünlerde de kurutup çayını yapanlar çoğaldı. Arayıp çay olarak isteyenler çok fazla. Soğanından ise çorba yapanlar var. Bizim bilmediğimiz her sene bireyler çıkıyor. Bizde bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Aydemir, değeri çok fazla bilinmeyen zambak bitkisi üretimini çoğaltmak için destek almak istediklerini belirterek, "Kırsal kesim kalkınma desteği için gittiğimde 100'e yakın bitki, 20 çeşit aromatik bitki arasında akzambak yok. Akzambağın Türk ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Korona virüs dolayısı ile insanların kendi bahçe ve bağlarına yoğunlaştığının altını çizen Aydemir, bu zambak yetiştirmek isteyenlerin sayısını her geçen gün arttığını sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İHA