80 İngiliz parlamenter, hükümetten Doğu Kudüs'teki Filistinli ailelerin zorla tahliyesini durdurmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

80 İngiliz parlamenter, hükümetten Doğu Kudüs'teki Filistinli ailelerin zorla tahliyesini durdurmasını istedi

09.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:24
80 İngiliz parlamenter, hükümetten Doğu Kudüs'teki Filistinli ailelerin zorla tahliyesini durdurmasını istedi

İngiltere'de 80'den fazla parlamenter, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bir mektup yazarak hükümetin, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin zorla tahliye edilmeleri ve evlerine el konulmasını önlemek için her türlü çabayı göstermesini istedi.

İngiltere'de 80'den fazla parlamenter, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bir mektup yazarak hükümetin, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin zorla tahliye edilmeleri ve evlerine el konulmasını önlemek için her türlü çabayı göstermesini istedi.

Mektupta, İsrail yerleşimci gruplarının, Doğu Kudüs'teki yüzlerce Filistinlinin evlerinin kontrolünü ele geçirme girişimlerinin son zamanlarda hızlandığına dikkat çekildi.

Bu girişimlerin başarılı olması durumunda yüzlerce Filistinli ailenin zorla ve kitlesel olarak tahliye edilecekleri ve mülklerinin ellerinden alınacağı uyarısında bulunulan mektupta, işgal altındaki bir nüfusun zorla tahliyesinin, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulandı.

Meselenin hukuki değil, siyasi olduğu ifade edilen mektupta, "İsrailli yerleşimcilerin yanı sıra hükümet ve belediye yetkilileri de şehrin demografisini kontrol etmek istediklerini açıkça dile getiriyor. İşgalci gücün, Kudüs'ün karakterini, statüsünü veya demografik yapısını değiştirmeye yönelik her türlü eylemi, uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadesine yer verildi.

Bu adaletsizliği durdurmanın İsrail devletinin gücü dahlinde olduğu ifade edilen mektupta, İngiltere'nin, Cenevre Sözleşmesi'ne taraf devlet olarak elinden geleni yapması gerektiği belirtildi.

Mektupta "İngiliz hükümeti İsrail hükümetini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ailelerin evlerinden zorla tahliye edilmesini durdurmaya çağırmalı." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, İsrail'e baskı için diplomatik temasların azaltılması ve yerleşim yerlerinde yetiştirilen ürünlerinin ticaretinin yasaklanması dahil çeşitli önlemlerin dikkate alınması da istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Angela Merkel Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Feyza Aktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ekim Türk Yangın İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 80 İngiliz parlamenter, hükümetten Doğu Kudüs'teki Filistinli ailelerin zorla tahliyesini durdurmasını istedi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 18:29:35. #1.14#
title