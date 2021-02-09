80 İngiliz parlamenter, hükümetten Doğu Kudüs'teki Filistinli ailelerin zorla tahliyesini durdurmasını istedi

İngiltere'de 80'den fazla parlamenter, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bir mektup yazarak hükümetin, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin zorla tahliye edilmeleri ve evlerine el konulmasını önlemek için her türlü çabayı göstermesini istedi.

İngiltere'de 80'den fazla parlamenter, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bir mektup yazarak hükümetin, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin zorla tahliye edilmeleri ve evlerine el konulmasını önlemek için her türlü çabayı göstermesini istedi.

Mektupta, İsrail yerleşimci gruplarının, Doğu Kudüs'teki yüzlerce Filistinlinin evlerinin kontrolünü ele geçirme girişimlerinin son zamanlarda hızlandığına dikkat çekildi.

Bu girişimlerin başarılı olması durumunda yüzlerce Filistinli ailenin zorla ve kitlesel olarak tahliye edilecekleri ve mülklerinin ellerinden alınacağı uyarısında bulunulan mektupta, işgal altındaki bir nüfusun zorla tahliyesinin, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulandı.

Meselenin hukuki değil, siyasi olduğu ifade edilen mektupta, "İsrailli yerleşimcilerin yanı sıra hükümet ve belediye yetkilileri de şehrin demografisini kontrol etmek istediklerini açıkça dile getiriyor. İşgalci gücün, Kudüs'ün karakterini, statüsünü veya demografik yapısını değiştirmeye yönelik her türlü eylemi, uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadesine yer verildi.

Bu adaletsizliği durdurmanın İsrail devletinin gücü dahlinde olduğu ifade edilen mektupta, İngiltere'nin, Cenevre Sözleşmesi'ne taraf devlet olarak elinden geleni yapması gerektiği belirtildi.

Mektupta "İngiliz hükümeti İsrail hükümetini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ailelerin evlerinden zorla tahliye edilmesini durdurmaya çağırmalı." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, İsrail'e baskı için diplomatik temasların azaltılması ve yerleşim yerlerinde yetiştirilen ürünlerinin ticaretinin yasaklanması dahil çeşitli önlemlerin dikkate alınması da istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen