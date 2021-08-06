80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet
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80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet

80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan, 80 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından Orman Müdürlüğü ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olası yeni bir yangına karşı 24 saat esaslı nöbet tutuyor.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan, 80 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından Orman Müdürlüğü ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olası yeni bir yangına karşı 24 saat esaslı nöbet tutuyor.

Yahyalı ilçesi Aladağlar Milli Parkı'nda 9 gün önce sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. 100'e yakın ekibin müdahale ettiği yangın, 3 günlük çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 80 hektar alan zarar gördü.

Orman Müdürlüğü ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yeni bir yangına karşı, 24 saat esaslı nöbet tutuyor. Motosikletle ve yürüyerek bölgede devriye gezen ekipler, dürbünlerle ormanlık alanı inceliyor, olası bir yangının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.'EKİPLERİMİZ NÖBETLEŞE ALANDA'İlçenin büyük bir faciadan döndüğünü söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şunları söyledi:

"Bundan 7-8 gün önce Aladağlarımızda çıkan yangında bir felaketi yaşadık. Yangın, ekiplerimizin gayretli müdahalesi ile söndü. Özelikle Ulupınar ve Kapuzbaşı'nda yangına katılan vatandaşlarımız birer orman kahramanlarıdır. Cansiperane şekilde adeta bir itfaiye eri gibi yangını söndürmeye gayret ettiler. Büyük bir sıkıntımız kalmadı. Can ve mal kaybımız olmadı. Valiliğimizin gönderdiği genelge ile piknik alanlarına yasak geldi. Biz de bu genelgeyi uyguluyoruz. Piknik alanlarında kimseyi almıyoruz. Aladağlar'da çıkan yangında 80 hektar alan yandı. Soğutma çalışmalarımız da bitti. Yangın kontrol noktasında ekiplerimiz nöbetleşe alandalar. Yeni bir yangın olmaması için ekipler aralıksız nöbet tutuyor. Yangınla ilgili sıkıntılar kalmadı. Umarım diğer illerde devam eden yangınlar da bir an önce söner."


80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet
80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet
80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet
80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet
80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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80 hektar alanın yandığı Aladağlar'da 24 saat nöbet - Haberler
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