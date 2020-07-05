"80 Binde Devr-i Alem Parkı"nda herkes kendinden bir şey buluyor Yetişkinlerin gözdesi Türk dünyasına özgü minyatür eserleri, çocukların ilgi odağı hayal dünyası kahramanları, hareketli ve sesli tarih öncesi yaratıkları ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme geçilmesinin ardından ziyaretçi...

Yetişkinlerin gözdesi Türk dünyasına özgü minyatür eserleri, çocukların ilgi odağı hayal dünyası kahramanları, hareketli ve sesli tarih öncesi yaratıkları ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme geçilmesinin ardından ziyaretçi kabul eden 80 Binde Devr-i Alem Parkı, herkesin ilgisini çekiyor.

Meram ilçesinde, kurulu alanı 80 bin metrekare olduğundan "80 Binde Devr-i Alem Parkı" adı verilen parkta, çok sayıda masal kahramanı, 120 minyatür eser ile 50 hareketli ve sesli dinozor maketi bulunuyor. Park, açıldığı 2014'ten bu yana yaklaşık 2 milyon ziyaretçi kabul etti.

Parkta çocukların ilgisini çeken bölümlerin yanı sıra yetişkinler ile Türk-İslam mimarisiyle alakadar olanların da merakını uyandıracak eserlerin minyatürü bulunuyor.

Çocuklar en çok, dinozorların olduğu T-Rex Parkı ile Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses, Temel Reis, Kabasakal ve Safinaz, Hababam Sınıfı karakterleri ile Keloğlan gibi hayal dünyası kahramanlarının olduğu Pamuk Şekeri Parkı'nı ziyaret ediyor.

Gezerek görmenin zor olduğu "Şirvanşahlar Sarayı", "Malabadi Köprüsü", "Mısır Dikili Taşı" gibi minyatür eserler ise aslını aratmayacak kalitede yapılarak Cihan-ı Türk Parkı'nda yerini almış durumda.

"Kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme geçildiği bu dönemde, açık ve oldukça geniş bir mekan olması, görevlilerin sık sık hiçbir şeye dokunulmaması konusunda uyarılarda bulunmasıyla park, tercih edilebilecek ilk mekanlar arasında yerini alıyor.

İzmir'den gelen Ferdi Adak, AA muhabirine, Konya'ya gelmeden önce yaptığı araştırmada parkın görmeye değer bir yer olduğunu gördüğünü söyledi.

Hem Konya'dakilere hem de dışarıdan gelenlere parkı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Adak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklara, yetişkinlere, yani burayı ziyaret eden herkese bir şeyler kattığına inanıyorum. Yakınına bile yaklaşamadığımız yerlerin burada minyatürünü görebiliyoruz. Gerçek olmadığını bilseniz bile dinozorlara bu kadar yakın olmak heyecan verici. İzmir gibi bir metropole de böyle bir mekan yapılmasını isterim. Konya'yı tebrik ediyorum."

Adak, kendileri için gezmenin her zaman çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Farklı yerler ve şehirleri görmeyi çok seviyoruz. AFAD ve AKUT'ta görev aldığım için pandemi döneminde çok fazla evde kalmadım. Ailem adına söyleyebilirim ki epey mutlu oldular. Abartısız evde aylardır kapalı kaldıktan sonra böyle bir yere gelmek oldukça farklı ve rahatlatıcı bir duygu." dedi.

Cihan-ı Türk bölümünü beğendiğini dile getiren Yeşim Adak ise "İnsanlar orijinal mekanlara gidemese bile burada görüp tarihi yapıları araştırabilir. Eserler birebir aynısı. Dinozorlar bölümü ise çok korkunç, hareketli olmaları çok güzel. İlk çağlara meraklı olan çocukların her dinozoru sadece görerek değil okuyarak da tanımaları iyi olmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA