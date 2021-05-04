80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | 3. Sayfa

80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle yakıtlı enerji santralinde çıkan ve 80 bin metrekarelik alandaki hammaddeyi kül eden yangının neden olduğu yıkım, drone ile havadan görüntülendi.

80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle yakıtlı enerji santralinde çıkan ve 80 bin metrekarelik alandaki hammaddeyi kül eden yangının neden olduğu yıkım, drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, dün Çay ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle yakıtlı enerji santralinde meydana geldi. Aksam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan katı atıklardan, ağaç kökleri, mısır sapları, yanıcı bitkisel atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Hammaddelerinin bulunduğu açık hava deposunda çıkan yangında tesisin 3 numaralı sahasındaki yaklaşık 80 bin metrekarelik alanındaki ürünlerin tamamı kül oldu. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alan ise İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi. Olay yerinden halan dumanların yükselmesi, facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü
80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü
80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü
80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Feyza Aktan Acun Ilıcalı
Spor Diego Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:39:15. #1.15#

title