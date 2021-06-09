80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın ve plaket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın ve plaket

80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın ve plaket
Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, temizlik işçisi Mahmut Şahin'in yolda bulduğu ve içinde 80 bin lira değerinde altın olan çanta, sahibine teslim edildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, temizlik işçisi Mahmut Şahin'in yolda bulduğu ve içinde 80 bin lira değerinde altın olan çanta, sahibine teslim edildi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Şahin'i çeyrek altın ve plaket ile ödüllendirdi.

Gazipaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Şahin, dün öğleden sonra görev yeri Yeni Mahalle'de süpürgeyle temizlik yaparken, yol kenarında çanta buldu.

İçini kontrol edince 3 altın bileziği gören Şahin, Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, sahibinin bulunması için çantayı teslim etti. Polisin yaptığı araştırma sonucu çantayı düşüren kadın belirlendi. Kadına ulaşan ekipler, çantayı ve içindeki 80 bin liralık altınları teslim etti.Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün temizlik görevlisi Mahmut Şahin'i makamında ağırlayıp, ödüllendirdi. Başkan Yılmaz, "Arkadaşımızın bu duyarlı ve onurlu davranışı, Gazipaşa Belediyesi olarak hepimizi çok gururlandırdı. Vicdani sorumluluğunu yerine getirerek bizleri mutlu eden değerli arkadaşımıza, bizim de küçük bir hediyemiz var. Kabul ederse çok seviniriz. Sizlerin huzurunda bu güzel davranışı için kendisine çok teşekkür ediyor; sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'ın çeyrek altın, plaket ve teşekkür belgesi verdiği Mahmut Şahin ise "Süpürge yaparken yerde bir çanta buldum. Çantayı açtığımda içinde altın bilezik olduğunu gördüm. Sahibini bulabilmek için çantayı hemen emniyete götürdüm. Bu benim vatandaşlık görevim. Çantanın sahibi bulunup teslim edilmiş. Çok mutluyum. Ben daha önce de çalışırken para bulmuştum. Onu da emniyete hemen götürmüştüm. Emniyetimiz de sahibine ulaştırmıştı. Ben ekmeğimi çok şükür, belediyemizden kazanıyorum. Kimsenin malını almam. Allah herkese helal ekmek yemeyi nasip etsin" dedi.


80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın ve plaket
80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın ve plaket

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Tan Taşçı Hasibe Eren Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın ve plaket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:03:02. #1.16#

title