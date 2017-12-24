80 bin lira verdiği güvercini satın alamadı



AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Türkiye genelinden gelen güvercin severlerin katıldığı mezatta bir adet güvercine 80 bin lira fiyat ver verildi.

Eskişehir'den getirilen Safran türü güvercinin sahibi daha önce de güvercinin karşılığında lüks araba verildiğini ancak halen üretim aşamasında olduğu için güvercinlerini 2018 yılı içerisinde satışa sunabileceğini, Nazilli'ye tanıtım amacıyla getirdiğini söyledi.

Nazilli Dördüncü Güvercin ve Kanarya Festivali için Türkiye'nin dört bir yanından gelen güvercin meraklıları Nazilli'de buluştu. Yedi bölgeden yaklaşık 3 bin güvercin ve binlerce kanaryanın getirildiği festival önce güvercin mezatında buluşan hobiciler, ellerindeki fazla kuşları satmak için açık artırmaya sundu. Taklacıdan döneğe yoz güvercinden şebaba kadar onlarca türden 2 bin civarında kulun açık artıma ile yeni sahibini bulduğu mezatta değerleri 50 liradan 10 bin liraya kadar olan güvercinler için fiyat verildi. Birçok güvercin sahibini değiştirirknen bazı güvercinler değerinin altında fiyat verildiğinde ise dernek üyeleri ve hobiseverleirn katkıları ile değerine ulaşan güvercin yeni sahibini buldu.

Bu güvercinin değeri 100 bin lira

Yardımlaşma ve dayanışmanın hat sahada olduğu mezatta festivale tanıtım için Eskişehir'den gelen Muharrem Tuna, "Bu güvercin ırkını 8 ayrı türün saflaştırılmasıyla 7 yılda elde ettik. Türkiye'de sadece bende var. Safran adı verdiğimiz bu güvercin türüne yakın zamanda patent alacağız. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte ırkın Türkiye geneline dağılması için satışlarımız başlayacak. Şu anda sadece tanıtım yapıyoruz. İnşallah bu güvercin ırkımızla da yakın zamanda Türkiye yeni bir yerli markaya daha kavuşacak" dedi.

Çok hoşuma gitmişti

Mezatta sergilenengüvercinin çok hoşuna gittiği için 80 bin lira teklif ettiğini ifade eden Muğla Menteşe Güvercin DErneği Başkanı Sefa Çolakoğlu, "Benim ürettiğim güvercinerin değerleri bin-30 bin lira arasında değişiyor. eskişehirli hobicimizin ürettiği Safran türü güvercin ırkı gerçekten hoşuma gitmişti. kimsenin kulunda gözümüz yok ama kendisine teklif ettiği rakama rağmen satın alamadım. inşallah satışa sunduğunda ilk müşterisi ben olacağım" dedi.

Nazilli olarak desteğimiz sürecek

Ülke genelinden onlarca güvercin derneği yöneticisi ve üyelerinin de katıldığı mezata destek veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da şaşkınlığını gizleyemedi. Alıcık, "Hayvan sevgisi bambaşka bir şey. Güvercin sevgisi ise sınır tanımıyor. Buradaki dostluğu gördükçe insan gerçekten duygulanıyor. Neredeyse Türkiye'nin dört bir yanından güvercinler getirilmiş. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan Dernek Başkanımız Murat Şimşek, ekibi ve destek veren hobicileri kutluyorum" dedi.