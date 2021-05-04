80 Bin fidan üretecekler
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80 Bin fidan üretecekler

80 Bin fidan üretecekler
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında hayata geçen ve bugüne dek yüz binlerce dut fidanını üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, dut çelik üretimine de hız kesmeden devam ediyor.

Dut çelik üretimine hız kesmeden devam eden ve her yıl on binlerce dut fidanını üreticilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak zor günler yaşayan üreticiye desteklerini sürdürüyor.

Geçmiş yıllarda Sakarya Vadisi kırsal kesiminde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri olan ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak için önemli çalışmalara imza atan ve Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dut çeliklerinin üretimine devam ediyor. 2021 yılında dağıtılmak üzere üretimine devam edilen dut fidanları, Dut Çelikleme Tesisi'nden sökülerek, Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesi'nde bulunan tarlaya ekildi. Burada sonbahar mevsimine kadar büyüyecek olan fidanlar, kış aylarında üreticiye dağıtılacak. 80 bin dut fidanının üretiminin amaçlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her yıl olduğu gibi İpek Böcekçiliğini Geliştirme Projesi kapsamında yetiştirilen dut fidanlarının dağıtılacağını belirttiler.

Kaynak: Bültenler

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