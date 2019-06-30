8. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı Konya'da düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 8. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nın 2-5 Temmuz tarihlerinde Konya'da yapılacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İslama Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler" temasıyla icara edilen 8. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nın Konya'da yapılacağı belirtildi.

Konferansın, 2 ile 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği vurgulanan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatında görev yapan din hizmetleri müşaviri, ataşe ve koordinatörlerin katılacağı konferansta, başkanlığın yurt dışında yürüttüğü hizmet ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, etkinlik ve verimliliği arttırılması için istişareler yapılacak. Düzenlenen konferansa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'İslamafobi ve Avrupa'da Artan Ayrımcılık Politikaları' başlığıyla konferans vereceği programa, Kamu Denetçiliği Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'ndan yetkililerin katılması bekleniyor."

Kaynak: AA