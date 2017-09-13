8. Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Avrupa'da yıllık 50 milyar avroluk değer yaratıldığını, dünyada da 200 milyar avroluk bir coğrafi işaret pazarı olduğunu söyledi.



Asan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışında yaptığı konuşmada, 10 Ocak 2017'de yeni bir patent kanunun yürürlüğe girdiğini anımsatarak, artık coğrafi işaretlere 3 ay gibi kısa bir sürede tescil yapabildiklerini kaydetti.



Bu yıl sonundan itibaren coğrafi işaretlere logo kullanım zorunluluğu getirileceğine işaret eden Asan, şu anda 210 tescilli coğrafi işaret olduğunu dile getirdi.



Asan, yaklaşık 400 tane de işlemleri devam edenler olduğuna işaret ederek, "Yakın zamanda tamamlanan Malatya kayısısı ile beraber Avrupa Komisyonunda 3 tane tescilli coğrafi işaretimiz var. Kayseri sucuğu ve pastırması başta olmak üzere 10 tane coğrafi işaret işlemleri komisyonda devam etmekte." dedi.



Asan, bu anlamda Avrupa'da yıllık 50 milyar avroluk değer yaratıldığını, dünyada da 200 milyar avroluk bir coğrafi işaret pazarı olduğunu dile getirdi.



"Bizim de Türkiye olarak önemli ölçüde bu pazardan pay alabileceğimizi düşünüyorum." diyen Asan, bu noktada YÖREX gibi etkinliklerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.